Malore improvviso, l'autista perde il controllo del bus, esce di strada e abbatte due semafori: «Strage sfiorata»

L'autista accusa un malore improvviso al volante ed esce fuori strada col bus. L'incidente è accaduto a Quartu, in provincia di Cagliari. L'uomo, sentitosi male, ha perso il controllo del veicolo e si è ritrovato fuori strada. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, risulta che ha travolto due semafori, rischiando di fare una strage se sul ciglio della strada ci fossero state delle persone. La tragedia sfiorata per l'autista si è conclusa tra paura e ansia: per lui solo qualche escoriazione.

La dinamica dell'incidente a Quartu

L'incidente si è consumato questa mattina, intorno alle 7.20 nel comune di Quartu, all'incrocio tra Viale Colombo e via S'Arruolloni, località Sant'Elena.

I soccorsi

Sul posto si sono immediatamente recati i sanitari del 118. L'autista è stato trasportato al Pronto soccorso per accertamenti. Pare abbia subito solo lievi contusioni, ma nessun altro è rimasto ferito: sul mezzo pubblico, infatti, non era presente alcun passeggero e, vista l'ora, non c'era nemmeno nessuno per strada.

Sul posto, oltre ai tecnici del Ctm, anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Quartu.

