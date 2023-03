Giuliana uccise il figlioletto di tre anni e fece a pezzi la mamma: disposta una terza perizia psichiatrica

di Redazione web

Ci sarà una nuova perizia psichiatrica, per stabilire se Giuliana Stanganini, la donna accusata di avere ucciso prima il figlioletto di tre anni e cinque mesi dopo la madre, oltre che di averne smembrato il cadavere, sia capace di intendere e volere. E' quanto stabilito dai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Genova dove si sta celebrando il processo di secondo grado, dopo che in prima istanza la donna è stata condannata all'ergastolo.

Duplice delitto

Di fatto, Stanganini, è stata già oggetto di perizia psichiatrica per ben due volte durante le indagini, con esiti contrastanti, mentre in primo grado la corte d’assise non aveva concesso una nuova perizia, che invece è stata consentita in appello. Il duplice delitto era avvenuto in pieno lockdown, quando il 24 aprile del 2020, la donna era andata in questura spiegando di aver fatto a pezzi il corpo della madre, Loredana Stupazzoni, trovata qualche giorno prima impiccata nell’abitazione che le due donne condividevano.

Terza perizia

La polizia non le aveva creduto, l’aveva arrestata per aver smembrato il cadavere e indagata per omicidio. In cella, la donna aveva confessato di aver ucciso suo figlio, Adam, 3 anni, il 22 novembre 2019 a San Fruttuoso. Il bimbo sarebbe stato ucciso perché la madre non ne sopportava il pianto. Il piccolo veniva nutrito quasi completamente con omogeneizzati e talvolta veniva messo a dormire legato al passeggino. La nonna del piccolo aveva capito che la responsabilità fosse della figlia, che aveva accusato di essere una assassina. Da qui la decisione di uccidere anche sua madre.

