La mamma svende la sua casa per pagare lo strozzino per il figlio: dopo 8 anni gliela restituiscono

Con i debiti sempre più alti, a causa dei tassi del 300% applicati dall'usuraio, una madre di famiglia, per togliere dalla disperazione suo figlio, ha svenduto un appartamento di proprietà, ad un prezzo nettamente inferiore al mercato, solo per sanare la situazione economica del figlio.

Madre generosa

Era il 2015, e succedeva a Rapallo, in provincia di Genova. Poi la donna ha avuto il coraggio di denunciare lo strozzino, ed i carabinieri di Santa Margherita Ligure, hanno avviato un'indagine, culminata con 5 anni di carcere inflitti all'uomo che prestava denaro con tassi criminali, pretendone la restituzione con modalità minatorie e violente.

Nella morse dell'usura

La vittima dell'usuraio, in gravi difficoltà economiche, ha chiesto un prestito finendo nella tela del criminale, che ha messo alle strette non solo l'uomo con problemi di soldi, ma anche la sua famiglia d'origine. Per fortuna la giustizia ha fatto il suo corso ed il delinquente è stato condannato per usura aggravata e continuata, estorsione, falsità ideologica commessa in atto pubblico, con conseguente sequestro dell'appartamento di Rapallo sottratto alla disponibilità della famiglia.

Casa restituita

Finalmente esperiti i tre gradi di giudizio, nel 2022 la Corte di Cassazione, ha confermato integralmente l'impianto accusatorio, disponendo la revoca del sequestro dell'immobile e la restituzione alla famiglia vittima di usura. L'usuraio è al momento sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione di residenza, mentre oggi a Rapallo, i Carabinieri hanno riconsegnato l'appartamento alla legittima proprietaria.

