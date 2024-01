Giulia Maffei, trovata morta la prof scomparsa di 57 anni: «Non si esclude un gesto estremo»

di Redazione web

Dramma nel Barese: è stata trovata senza vita l'insegnante 57enne scomparsa a Modugno, Bari. Giulia Maffei, 57 anni, scomparsa mercoledì scorso in provincia di Bari. Il suo corpo è stato rinvenuto non lontano da un casolare diroccato nelle campagne della città dal gruppo impegnato nelle ricerche. Non si esclude che la donna abbia potuto compiere un gesto estremo.

Chi è Giulia Maffei

La 57enne era un'insegnante di sostegno alla scuola secondaria di primo grado Casavola della città. La donna, separata da qualche tempo, aveva lasciato la sua abitazione, in via Fiume, nei pressi dell’Istituto di Istruzione Superiore secondaria "Tommaso Fiore", intorno a mezzogiorno di mercoledì scorso.

La denuncia della famiglia

A dare l’allarme e denunciare la scomparsa ai carabinieri era stato il figlio, che non riuscendo a mettersi in contatto con la madre e non riuscendo a trovarla si è rivolto alle forze dell’ordine.

