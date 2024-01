Giulia Maffei, insegnante di 57 anni esce di casa e scompare: l'appello del figlio per cercare la mamma

di Redazione web

Non si danno pace i familiari di Giulia Maffei, 57 anni, scomparsa nel Barese, a Modugno. Non torna a casa da almeno due giorni. Di lei nessuna notizia.

Chi è Giulia Maffei

La 57enne è un'insegnante di sostegno alla scuola secondaria di primo grado Casavola della città. La donna, separata da qualche tempo, avrebbe lasciato la sua abitazione, in via Fiume, nei pressi dell’Istituto di Istruzione Superiore secondaria "Tommaso Fiore", intorno a mezzogiorno di mercoledì scorso.

La denuncia del figlio

A dare l’allarme e denunciare la scomparsa ai carabinieri è stato il figlio, che non riuscendo a mettersi in contatto con la mamma e non riuscendo a trovarla si è rivolto alle forze dell’ordine.

Le parole del sindaco

«Siamo tutti alla ricerca di Giulia Maffei, allontanatasi da casa ieri intorno alle 12 – scrive sui social il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia –.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA