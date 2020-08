Giulia, vittima di un incidente a 23 anni. Con 100mila euro si potrebbe salvare, la sorella: «Per lei chiederi l'elemosina»

Ciao a tutti, vi comunichiamo che abbiamo appena aperto l'account su GoFundMe per ricevere altre donazioni. Vi... Pubblicato da Quel nodo che ci lega - Insieme per Giulia su Lunedì 31 agosto 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Agosto 2020, 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' una storia fatta di tragedia ma anche di tanto amore e forse. Giulia Centonze è una ragazza di 23 anni a cui la vita ha riservato un destino crudele, ma la sua famiglia non vuole arrendersi.«Lei è Giulia Centonze, una ragazza di 23 anni nata in provincia di Lecce e trasferitasi a Parma con la sua famiglia all'età di 6 anni, per poi stabilirsi definitivamente a Montecchio Emilia. Dopo aver concluso gli studi superiori di psicopedagogia a Parma ha intrapreso il percorso universitario di psicologia con l'obiettivo di realizzare il suo più grande sogno, diventare una criminologa». Inizia così l'appello delle amiche di«Venerdì 3 maggio 2019 - scrivonono - i suoi sogni si sono infranti a causa di un terribile incidente stradale.Da quel giorno la sua vita e quelle delle persone a lei care è cambiata radicalmente. Giulia ha riportato danni neurologici importanti che la costringono, ormai da più di un anno, a vivere in modo non autonomo».I genitori di Giulia sono riusciti a trovare una clinica privata in Austria, a Innsbruck, disposta a seguire il caso, il problema resta però il costo perchè per tre mesi di cure servono 100mila euro. Valentina, la sorella maggiore di Giulia ha dichiarato al Corriere della Sera di essere disposta a tutto per aiutare la sorella: «Per vederla migliorare le proverò tutte, andrò anche a fare l'elemosina se necessario, non mi vergogno a dirlo».Le amiche Benedetta, Gaia, Francesca e Federica hanno creato una pagina su Facebook "Quel nodo che ci lega a Giulia" e lanciato una raccota fondi su GoFound me, che mentre vi stiamo scrivendo ha già raggiunto i 7.000 euro.Per chi fosse interessato: IBAN: IT49I0303266290010000399334 Bic Code: BACRIT21013 Intestatario: PATRIZIA OZZI Causale: FONDO SOLIDARIETÀ CURE PER GIULIA