Giulia Cecchettin, il nuovo audio: «Devo allontanarmi da Filippo Turetta, ma ho paura che possa farsi del male»

Spunta un nuovo audio di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni uccisa dal fidanzato Filippo Turetta. É stato mandato in onda dalla trasmissione Quarto Grado: nel vocale Giulia dice di voler prendere le distanze da quello che poco dopo diventerà il suo assassino. Ecco le parole della giovane studentessa: «Potrei trovare una scusa parlando della scuola, dei comics, della tesi e dei lavoretti che mi sono trovata. Il problema è che ogni qualvolta dico a Pippo [Filippo Turetta, ndr] "Guarda, vorrei limitare le nostre uscite" o "Vorrei che ci vedessimo di meno", così simili, ho notato che lui si appiccica ancora di più».

Giulia e i suoi sensi di colpa

Durante l'audio, Giulia Cecchettin ha ammesso di essere bloccata dai sensi di colpa: «Ho paura che possa farsi male.

L'auto di Filippo è arrivata a Parma dai Ris

Intanto la Fiat Grande Punto di Filippo Turetta è arrivata a Parma dove i carabinieri del Ris saranno chiamati a svolgere tutti gli esami per raccogliere ulteriori elementi contro il giovane che ha confessato di aver ucciso a coltellate l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. L'inchiesta sul femminicido di Giulia è vicina ad uno scatto in avanti. E il corpo di reato che può dare le ultime risposte è da stasera in mano ai Ris: la Fiat Punto nera di Filippo Turetta, l'auto della fuga dopo l'omicidio. O addirittura - questo andrà stabilito - il luogo nel quale si è concluso il feroce piano del 22enne.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 09:14

