Elena Cecchettin a Chi L'ha Visto?: «Immaginare ciò che ha provato Giulia non mi dà pace. Filippo Turetta non l'ho mai sopportato»

di Redazione web

Elena Cecchettin è stata intervistata dalla trasmissione di Rai 3 Chi L'ha Visto? con Federica Sciarelli che, fin dalla scomparsa di Giulia Cecchettin, aveva seguito il caso. La sorella della vittima che, attualmente, si trova all'estero per motivi di studio, ha spiegato quale sia il pensiero che proprio non le dà pace e ha espresso la sua opinione su Filippo Turetta, ex fidanzato e assisino di Giulia.

L'intervista a Elena Cecchettin

Elena Cecchettin è stata intervistata a Chi L'ha Visto? con Federica Sciarelli dove ha detto: «Io dico sempre che il male che sto provando adesso, lo potrei sopportare se avesse un senso ma non riesco a darmi pace pensando al male che ha provato lei. Pensare a tutte le possibilità che le sono state tolte, a tutte le cose che non potrà mai più fare, qualsiasi cosa. Tutto. La libertà prima ancora della vita, lui l’ha uccisa ma prima ancora la controllava, le metteva pressioni per cui lei non era libera di vivere la sua vita. Le chiesi io con chi sarebbe andata al centro commerciale e quando mi disse con Filippo, io non ero tranquilla. Pensavo che sarebbe stata l’ennesima occasione di litigare perché ultimamente quando si vedevano litigavano sempre. Io ero particolarmente ostile nei confronti di Filippo, sia quando parlavo di lui che quando parlavo con lui, mi facevo valere, non lo sopportavo. Se ci sono stati episodi di violenza, lei non me li ha raccontati».

Giulia Cecchettin: “Chi ci attacca non può immaginare che cosa stiamo passando”, la sorella Elena a “Chi l’ha visto?”. “Parlo perché voglio che nessun’altra sorella si senta come mi sentirò io ogni giorno per il resto della mia vita”.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/LGmFAnSYGh — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 13, 2023

Le parole di Elena Cecchettin

Infine, Elena Cecchettin ha concluso dicendo: «Lui sembrava in competizione con me, mi diceva “Guarda che io la conosco meglio” oppure “Guarda che io so com’è fatta”. Giulia mi aveva detto, dopo che si erano lasciati, che lui le diceva “Sono il tuo migliore amico”, però, Giulia mi diceva anche "Lo ha deciso lui che è il mio migliore amico, per me no, lui è il mio ex fidanzato".



Se c’è una cosa di cui mi pento è di essere stata così apertamente ostile verso di lui perché magari per il mio modo di essere, Giulia non mi ha detto certe cose.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA