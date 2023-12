Giulia Cecchettin, ecco la data della laurea in Ingegneria Biomedica: la cerimonia il 2 febbraio 2024

di Redazione Web

Giulia Cecchettin riceverà la laurea postuma. Il diploma di laurea di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni di Vigonovo vittima di femminicidio, sarà consegnato alla sua famiglia il 2 febbraio 2024. La decisione è stata presa oggi 12 dicembre dal Senato Accademico dell'Università di Padova, che ha approvato la delibera per conferire a Giulia la laurea postuma in Ingegneria Biomedica.

Come già noto, Giulia è stata uccisa pochi giorni prima della discussione della sua tesi. La consegna del diploma è un modo per onorare la sua memoria e riconoscere il suo impegno negli studi, un percorso conclusosi anzitempo a causa del brutale femminicidio. La notizia era stata anticipata, anche se in maniera non ufficiale, già dal papà Gino durante l'intervista da Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" domenica 10 dicembre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA