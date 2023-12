Giulia Cecchettin, l'amica a Chi L'ha Visto?: «Mi aveva raccontato che Filippo Turetta le faceva paura»

di Redazione web

A Chi L'ha Visto? è intervenuta anche una delle amiche di Giulia Cecchettin che ha raccontato i timori della vittima nei confronti di Filippo Turetta. La ragazza ha parlato di un episodio in particolare per cui aveva detto a Giulia di allontanarsi assolutamente dal ragazzo che, però, non accennava a darle pace. L'amica, poi, racconta di come lui voleva sempre essere al corrente di tutto quello che riguardava l'ex fidanzata.

L'intervista all'amica di Giulia Cecchettin

L'amica di Giulia Cecchettin a Chi L'ha Visto? ha raccontato: «Giulia mi raccontava che lui le diceva che "Senza di lei non poteva vivere", "che l’avrebbe fatta finita perché non avrebbe potuto andare avanti" e tutte cose del genere. Io e lei ci siamo trovate il venerdì prima che venisse uccisa e a me e alle altre ragazze ci aveva raccontato che si era trovata con Filippo in gelateria dove lui le aveva chiesto di tornare insieme ma lei, come sempre, aveva detto di no. Quindi, lui aveva sbattuto le mani sul tavolo e Giulia aveva detto che per fortuna era in un luogo pubblico perché aveva avuto paura. Lei, però, era tornata sui suoi passi perché aveva paura che lui si facesse del male».

Giulia Cecchettin: "Mi disse ‘ho avuto paura di Filippo’, per fortuna eravamo in mezzo ad altre persone", un’amica a #chilhavisto. “Al nuovo rifiuto di tornare insieme, lui aveva reagito battendo le mani sul tavolo in una gelateria di #Padova”.



→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/JWsMDsZSSs — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 13, 2023

Le parole dell'amica

Infine, l'amica di Giulia Cecchettin ha concluso dicendo: «Io non sapevo che Giulia avesse deciso di uscire con lui quella sera e secondo me lei gli ha detto di sì perché era stanca delle continue richieste di lui e quindi aveva ceduto. A me non aveva detto niente perché sapeva che non mi piacevano i comportamenti di Filippo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA