Filippo Turetta, la migliore amica ad Avanti Popolo: «Era in lista d'attesa per lo psicologo, non poteva permetterselo»

La migliore amica di Filippo Turetta, il giovane in carcere per l'omicidio della fidanzata Giulia Cecchettin, racconta ai microfoni di Avanti Popolo, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo su Rai3, racconta dell'amico. «Anche noi avevamo capito che non aveva comportamenti super normali e col fatto che ci diceva che lui stava male, gli dicevamo ‘vai da uno psicologo perché così magari stai un po’ meglio’», racconta l'amica di Filippo.

L'amica di Turetta ad Avanti Popolo

In questi giorni è infatti emerso che era stato proprio Turetta, ai primi di settembre, a chiamare il centro unico prenotazioni per fissare l'appuntamento con lo psicologo. Filippo per 5 volte era stato davanti a uno psicoterapeuta prima di uccidere Giulia.

Il sesto incontro era fissato per venerdì 17 novembre, ma quel giorno lui era già in fuga. «Nell’arco del tempo ne ha cambiati un paio, mi pare.

