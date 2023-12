Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha emesso un provvedimento di Daspo ad un 50enne di Camposampiero (in provincia di Padova) per la durata di 5 anni da tutte le manifestazioni sportive sul territorio nazionale, per le invettive sessiste rivolte contro una ragazza 17enne, arbitro di basket, alla quale aveva anche augurato di fare la «stessa fine di quella di Vigonovo», riferendosi alla tragica vicenda di Giulia Cecchettin.