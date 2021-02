Giorgia resta sola a 24 anni: mamma e sorella muoiono a causa del Covid

Perde la madre e la sorella per Covid dopo aver perso il papà tre anni fa. Giorgia è rimasta sola dopo aver perso suo padre per un tumore, aveva solo sua mamma e la sorella che però si sono ammalate di Covid. Il virus in poche settimane ha ucciso tutte e due, lasciando la ragazza di soli 24 anni a gestire l'attività di famiglia e a dover far fronte ai debiti.

Leggi anche > Milano, la Darsena diventa una discoteca. Poi dopo il rave party scoppia una rissa tra 20 giovanissimi

Un'amica della 24enne ha deciso di darle una mano e ha avviato una raccolta fondi. Così è partita una raccolta su Go Found Me per aiutarla: "Un aiuto per Gio". «Giorgia, la madre e la sorella gestivano l’enoteca Nuovo Ciabot che purtroppo a causa delle difficoltà dovute alla pandemia è rimasta chiuso per quasi un anno. Al dolore inimmaginabile e all’enorme difficoltà quindi si aggiungono anche grossi debiti», spiega chiedendo al web di dare una mano alla giovane.

«A 24 anni dovrebbero essere altre le preoccupazioni di una ragazza e nessuno dovrebbe conoscere il dolore che provoca una tale tragedia», aggiuge. In poche ore la raccolta fondi ha raggiunto migliaia di persone: più di 2mila condivisioni, quasi 500 donazioni che, al momento, hanno permesso di superare 18mila euro. L'obiettivo è quello dei 22 mila euro, cifra che permetterebbe a Giorgia di ripartire.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Febbraio 2021, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA