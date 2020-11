Giorgia Meloni contro lo stop della Cina agli ingressi degli italiani: «È inaccettabile»

Giorgia Meloni si scaglia contro la decisione della Cina di chiudere i propri confini agli italiani. «È inaccettabile - dice la leader di Fratelli d'Italia - che la Cina abbia sospeso l'ingresso nel suo territorio dei cittadini residenti in Italia in possesso di visti e permessi di soggiorno cinesi per motivo di lavoro, affari privati e ricongiungimenti familiari».

La Meloni ricorda come il Coronavirus sia "nato" proprio in Cina circa un anno fa, e, soprattutto il ritardo con cui furono avvisate le autorità internazionali: «Dopo aver scatenato una pandemia globale, aver infettato il mondo con un virus di cui ancora non conosciamo le origini, essere responsabili della diffusione incontrollata dell’epidemia per aver fornito le notizie sul Covid con un colpevole ritardo alla comunità internazionale attraverso l’OMS e aver messo in ginocchio le economie di tutto il mondo, è scandaloso che il regime di Pechino si permetta di chiudere i confini con l’Italia».

Poi il commento di Giorgia Meloni si fa più politico, e qui anche il bersaglio camia: «Ed è altrettanto ignobile che mentre noi ci troviamo sull’orlo del baratro, ci sia chi lavori per regalare alla Cina il controllo delle nostre infrastrutture strategiche come i porti di Taranto e Brindisi. Fratelli d’Italia chiede al Governo italiano di protestare formalmente e ufficialmente con la Cina per questa decisione e di bloccare immediatamente l’ingresso sul nostro territorio di tutti i cinesi. Non solo: chiediamo che l’Italia si attivi in ogni sede per fare in modo che la Cina paghi i danni causati all’economia globale dalla diffusione del virus. La misura è colma: l'Italia alzi la testa e pretenda rispetto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 20:37

