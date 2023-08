Gian Maria Sainato, il papà dell'influencer si tuffa nonostante il mare mosso e muore annegato a 59 anni

di Redazione web

Un uomo di 59 anni è morto questa mattina, martedì 29 agosto, in mare a Sapri. La vittima è Andrea Sainato, di professione barbiere, papà dell’influencer Gian Maria Sainato, concorrente dell’ultima edizione de L'Isola dei Famosi.

Gian Maria Sainato: «Un debole per Helena Prestes? Ecco cosa mi ha detto...». Poi la rivelazione su Cristina

Gian Maria Sainato: «Ho detto di essere pansessuale, all'Isola dei Famosi hanno riso e mi hanno guardato come fossi un alieno»

Un bagnante ha dato l'allarme

Il corpo dell'uomo è stato notato da un bagnante che ha fatto scattare l'allarme. Immediatamente recuperato e portato sulla spiaggia, il 59enne era già morto malgrado il tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari del 118.

La vittima, Andrea Sainato, di Sapri, si era tuffato in acqua nonostante il mare mosso.

La salma è stata posta sotto sequestro in attesa di un ulteriore approfondimento da parte degli inquirenti. Ma non dovrebbe essere prevista l'autopsia.

Rapporti difficili

Tra Gian Maria Sainato e il papà i rapporti non erano saldissimi, come ammesso dallo stesso influencer durante l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi: «Non gli parlo da tanti anni - aveva dichiarato - per me ha la colpa di troppe cose. Mia sorella gli parla ad alternanza. Mia mamma è molto crocerossina e non l’ha mai cacciato di casa anche soffrendo. Soffre ancora a vivere una situazione di forte disagio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA