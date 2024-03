Genitori divorziati, la casa va alle figlie di 4 e 7 anni: «Mamma e papà dovranno ruotare a settimane alterne»

di Redazione web

Le figlie restano, i genitori divorziati si alternano: questa la sentenza del tribunale di Cuneo confermata dalla Corte d'Appello di Torino che ha stabilito, nel caso di separazione tra marito e moglie, che la casa di famiglia resti alle due bambine di 4 e 7 anni delle quali mamma e papà hanno l'affidamento condiviso.

La casa a rotazione

Secondo i giudici, i due ex coniugi «dovranno ruotare, a settimane alterne, nella casa familiare. Con previsione di due pomeriggi a settimana con l’altro genitore». Nel tempo restante, dovranno trovare un'altra sistemazione. Una soluzione molto rigida nei confronti dei genitori, che ha un solo precedente a Trieste, e che non ha mancato di suscitare perplessità.

Il legale della donna, Alessio Solinas, sentito dal Corriere della Sera, ha parlato di una «sentenza singolare anche perché la signora ha pure presentato una denuncia per maltrattamenti e ora si chiede come potrà dormine nella stessa casa dove poco prima c’è stato il suo ex».

Le perplessità

Dubbioso anche il professor Carlo Rimini, esperto di diritto familiare: «Può funzionare solo se vi è armonia fra i genitori separati.

