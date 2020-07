Gemelli uccisi, l'ultimo messaggio del padre alla moglie: «Domani avrai problemi più grossi della mensa dei bambini»

Mamma cade dal balcone e muore a 29 anni sotto gli occhi dei quattro figli

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 12:31

Emergono altri elementi dall’inchiesta sul tragico duplice omicidio dei gemellini, uccisi dal padreche si è poi suicidato. Nella notte di venerdì 26 giugno l’uomo, che si trovava in vacanza con i figli dopo la separazione dalla moglie, proprio alla moglieaveva mandato una mail e diversi messaggi su. Messaggi di odio, inviati prima di, ma letti dalla donna quando i bambini erano già morti.«Prenderò il volo, domani avrai problemi ben più grossi della mensa dei bambini», scriveva Mario alla moglie, dicendole che non li avrebbe «più rivisti». Dall’autopsia è emerso che l’uomo ha ucciso prima Diego, poi Elena, poco prima delle 2 di notte: li ha strangolati usando tutta la sua forza e provocando la frattura dell’osso ioide e il loro soffocamento, si legge nel referto dell’autopsia scritto dall’anatomopatologo Paolo Tricomi.Quei messaggi, Daniela li ha letti solo dopo essersi svegliata il mattino seguente: dopo aver ucciso i figli Mario ha vagato per Margno per poi andare a Cremeno e lanciarsi da un ponte togliendosi la vita. Inutile la corsa della mamma, sconvolta dopo aver letto quei messaggi: al suo arrivo, per i suoi figli non c’era più niente da fare. Un orrore che segnerà la sua vita per sempre.