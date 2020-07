Gemellini uccisi, esami tossicologici per capire se il papà li aveva narcotizzati. «La bimba legata prima di essere strangolata»

Come sono morti davvero, i due gemellini di 12 anni uccisi dal padre, che dopo il duplice omicidio si è suicidato buttandosi da un ponte a una decina di chilometri di distanza? Ci vorranno alcuni giorni per ottenere i risultati deglisui corpi dei due bambini, uccisi nella notte tra venerdì e sabato nell'appartamento di Margno, in Valsassina, dov'erano in vacanza proprio col papà.Gli accertamenti, disposti anche sul corpo del padre, sono stati effettuati per capireo altro. Dall'autopsia eseguita ieri risulta che i: la bambina sembra che avesse segni di contenzione, quasi fosse stata legata prima di essere uccisa, a giudicare da alcuni segni sulle braccia. non li aveva invece il bambino.Intanto il pm Andrea Figoni e il procuratore di Lecco, Antonio Chiappani, che stanno indagando sulla triste vicenda in collaborazione con i carabinieri, continuano