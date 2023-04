Udine, riecco gli inafferrabili gemelli Lupin: compiono furti, ma è impossibile incastrarli

di Redazione web

Si dice che tra le forze dell'ordine siano diventati quasi una leggenda. Da anni sono ricercati, ma nessuno è riuscito a catturarli. Sono Edmond ed Eduard Trushi, albanesi, 38 anni. Ma per tutti sono i "gemelli Lupin". Inafferrabili, come il celebre fumetto. Da anni seminano il panico nel Nord-Est, ma anche in Piemonte, in Lombardia e in alcune regioni del Centro Italia.

I "gemelli Lupin" salvati dal Dna Impossibile sapere chi è il ladro

Cento furti in ville e appartamenti, nascondevano un bottino da capogiro: arrestati gemelli albanesi

Chi sono i gemelli Lupin

Il comando provinciale dei Carabinieri di Udine ha lanciato l'appello. «Se li vedete, avvertite il 112». Entrano nelle case con la tecnica del «foro nell’infisso» e le svaligiano. Hanno messo a segno centinaia di colpi. Ma perché nessuno li riesce a fermare? Il problema è che i due sono identici. Stesso taglio di capelli, stessi tatuaggi, stessa corporatura e espressione facciale. Insomma, quasi due cloni. Ed è difficilissimo attribuirgli il reato solo con il test del Dna, riporta il Corriere della Sera. Proprio grazie a questo, sono stati assolti tre volte in passato.

Nel 2020, grazie a tecniche accurate, sono stati condannati a 2 anni e 2 mesi dal tribunale di Mantova. In precedenza avevano ricevuto altre due condanne a Pordenone: la prima a 6 anni e 10 mesi e la seconda in appello a 5 anni e 5 mesi per 41 furti. Avevano ricevuto anche un provvedimento di espulsione dall’Italia. Adesso, segnalano i carabinieri, sarebbero tornati in scena. Zenigata è avvisato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA