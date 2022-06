Gazebo vip a mille euro al giorno nel Salento, il titolare spiega: «Su TripAdvisor abbiamo recensioni positive»

Il caro ombrelloni tiene banco tra i temi più dibattuti nel Salento. Sono le settimane in cui si definiscono le vacanze e si effettuano le prenotazioni. Così, più di qualcuno ha scoperto che, quest'anno, non si potrà permettere un posto all'ombra a causa dei rincari.

Il Salento è nell'occhio del ciclone: da un lato c'è AltroConsumo che ha calcolato come a Gallipoli un mese di ombrellone in spiaggia costi in media circa 700 euro: il doppio di quanto costerebbe affittare, in media, un bilocale in città. Dall'altra parte c'è il vortice di polemiche in cui è finito il lido di Pescoluse (marina di Salve) che propone il gazebo vip per mille euro al giorno.

La replica del responsabile del lido

E proprio da questo lido di lusso, Le cinque vele, il responsabile Alessandro Stivala replica alle critiche, precisando che il servizio in quei gazebo è di extra-lusso, comprendendo anche acqua, asciugamani e aperitivo e che, nonostante qualche fisiologica critica, la maggior parte delle recensioni su Tripadvisor è positiva. «Avremmo apprezzato - dice il responsabile - la menzione anche delle recensioni positive, che, solo negli ultimi 12 mesi, sono state complessivamente 169 su 222 tra Google e TripAdvisor».

«Oltre alla location e all'esperienza immersiva in una delle più belle fette di costa salentina - argomenta Stivala - sono esattamente i servizi proposti ad aggiungere valore ai gazebo in riva al mare. Accanto ai servizi di base comuni anche alle cinque file da 23 ombrelloni presenti in struttura, quali i classici servizi di assistenza e pulizia in spiaggia, consegna all'ombrellone di cibo e bevande ordinabili tramite app, parcheggio, docce calde, cabine spogliatoio e accesso alla Natural Sea Spa, l'area Exclusive in oggetto prevede insieme al gazebo due grandi lettini e materassini, un salotto in bambù, teli mare, acqua tutto il giorno e aperitivo con bollicine e frutta fresca. La postazione può essere occupata da 2 o 4 persone con un prezzo che varia dai 200 fino anche a 1500 euro al giorno a seconda della posizione e dell'occupazione media, così come avviene con tutte le altre postazioni, il cui prezzo parte dai 30 euro dell'ultima fila in bassa stagione fino ad un massimo di 250 per la prima fila in alta stagione».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Giugno 2022, 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA