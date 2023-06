Gatto da giorni con la testa incastrata in una bottiglia di plastica: lo salvano i vigili del fuoco

di Redazione web

Sono stati i vigili del fuoco a renderlo di nuovo libero. Un gatto, da giorni, vagava per le strade di Trapani, con la testa incastrata in una bottiglia di plastica. Per fortuna il felino riusciva comunque a respirare, ma non a mangiare, perché il suo naso poteva prendere aria dal foro in cui esce l'acqua, che era privo di tappo. Il povero gatto era stato visto vagare tra strade e tetti, ma nessuno si è premurato di aiutarlo, finché i volontari di Oipa Trapani hanno segnalato ai pompieri, che sono entrati in azione per aiutarlo.

L'alunno delle medie non si presenta all'esame, il preside va a prenderlo a casa: «Pensavo di fare solo l'orale»

Gatto impaurito

Non è stato facile catturarlo, perché il gatto era spaventato dalla sua condizione di fragilità e quindi fuggiva da possibili pericoli. Ma a quanto pare dopo le segnalazioni di associazioni di volontariato erano in molti a cercarlo tra i palazzi delle zone dove era stato avvistato. Finché è stato trovato e soccorso con l'aiuto dei vigili del fuoco.

Finalmente libero

L'animale è rimasto incastrato in una bottiglia con il collo tagliato, forse una di quelle usate per nutrire le colonie feline in strada. Il gatto ha cercato invano di liberarsi con le sue forze, da una trappola che stava diventando mortale. "L'unione fa la forza! Se tutte le persone fossero come i cittadini che hanno contribuito alla ricerca del gatto, il mondo sarebbe un posto migliore", si legge nel post di Oipa Trapani che annuncia il salvataggio del gatto.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA