Oltre 20 Ferrari abbandonate in un capannone: finiscono tutte all'asta. «Una vale 3 milioni di euro»

Aprire le porte di un capannone e trovarci dentro 20 Ferrari, alcune rarissime, in stato di abbandono, alcune dei quali dei veri e propri rottami. A darne notizie è la celebre casa d'aste Sotheby's che il prossimo agosto le metterà in vendita. Ma perché auto di quel calibro vengono abbandonate? Le Ferrari si trovavano in un fienile in Florida, che nel 2004 vene colpito dall’uragano Charley, in cui morirono oltre 3 mila persone e lo stato subì danni per oltre 60 miliardi di dollari.

Nascoste e abbandonate

Le auto sarebbero state trasferite nel magazzino dove è avvenuto il ritrovamento fortuito, e lì sono rimaste per quasi 20 anni, tanto che alcune di loro sono in pessimo stato e devono essere ristrutturate. Ma si tratta pur sempre di Ferrari d'annata, di inestimabile valore, tra cui una Ferrari 500 Mondial Spider Serie I del 1954 di Pinin Farina in stato pietoso, ma è solo uno dei 13 esemplari al mondo.

Mitica Testarossa

Non poteva di certo mancare una Ferrari Testarossa, vera e propria icona degli anni Ottanta.

La Ferrari del Re

C'è anche la 250 GT del 1956 appartenuta a re Muhammad V del Marocco, che nelle sue condizioni originali potrebbe valere oltre 1 milione di euro. Nella collezione sono incluse anche una 250 GT/L Berlinetta Lusso Scaglietti da 1,5-2 milioni di euro e una 512 BB Competizione da 800.000-1 milione di euro. La collezione include pure una rara 500 Mondial Spider, che partecipò alla 1000 Miglia del 1954.

