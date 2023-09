Asti, gambizza mamma che difende la figlia da molestie: fermato un uomo

di Redazione web

Fermato l'uomo che ieri ha gambizzato una donna in pieno centro ad Asti, in Piemonte. La ragazzina, 17 anni, era stata importunata. Decisivi i testimoni. Il presunto autore degli spari di ieri sera in centro città ad Asti, è stato fermato oggi pomeriggio in zona San Rocco.

Il motivo degli spari

La donna di 45 anni, ferita a una gamba, stava passeggiando insieme alla figlia 17enne. Gli spari in seguito al suo intervento a difesa della figlia che, pare, stesse subendo molestie. I carabinieri di Asti, coordinati dalla Procura, sarebbero arrivati al sospettato dopo avere sentito i testimoni e visionato le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza.

Come sta la donna

La donna, 45enne, ferita a una gamba, non pare essere in pericolo di vita, tuttavia, è ancora ricoverata in ospedale in cui era arrivata cosciente ma con una forte emorragia.

