Spara contro una donna e la figlia poi fugge con un furgone: caccia all'uomo

di Redazione web

Un uomo a piedi in via Garibaldi ad Asti, ha sparato contro una donna e la figlia, poi è fuggito verso piazza Alfieri dove pare sia salito su un furgone. L’arma è stata descritta dai testimoni come un revolver. Grave la donna, sotto choc la ragazza di 17 anni. La donna soccorsa dal 118 è stata portata in ospedale.

Carabinieri e polizia stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona per risalire all’identità dell’uomo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 20:56

