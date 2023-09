Anziana carbonizzata in casa: ipotesi omicidio, interrogato il figlio 47enne della donna

di Redazione web

Un'anziana è stata trovata carbonizzata in casa: l'ipotesi è di omicidio. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate ai carabinieri che stanno interrogando il figlio 47enne della donna. L'anziana, di 71 anni, è stata trovata questa notte carbonizzata nella sua casa di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi.

L'allarme è stato dato dai vigili del fuoco dopo l'intervento avvenuto attorno alla mezzanotte: spente le fiamme hanno scoperto la tragedia e hanno chiesto l'intervento dei carabinieri.

L'ipotesi di omicidio

Dai primi accertamenti dei carabinieri e del medico legale nell'abitazione di contrada Augeluzzi si sta facendo strada l'ipotesi che sia stata ammazzata e data alle fiamme. Al momento sta perdendo sempre più consistenza la pista dell'incidente domestico e si sta facendo strada l'ipotesi dell'omicidio.

Le indagini

Gli accertamenti stanno verificando se si possa trattare di un femminicidio, di una vendetta o del coinvolgimento in qualche vicenda della criminalità locale.

