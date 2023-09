Musicista ucciso a Napoli, il killer celebrato sui social. La mamma di Giovanbattista: «Voglio parlare con Meloni e Mattarella»

«Napoli è diventata una città violentissima, un Far West. Tutto questo va fermato quanto prima». È lo sfogo, tra le lacrime, di Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso ieri mattina in piazza Municipio - pieno centro cittadino - per uno scooter parcheggiato male. Le sue parole sono state raccolte dai Rai News. Il sedicenne che l'ha ucciso «non è un bambino, è un uomo brutale, un demone che va a distruggere la vita degli altri ragazzi come mio figlio».

La donna si rivolge alle istituzioni «alla presidente Meloni, al presidente Mattarella: chiedo di essere chiamata, mi accolgano per dire la mia su queste brutalità che noi, che siamo nel basso di questa società e che viviamo in questo mondo, conosciamo molto di più di chi ci comanda. Voglio alzare la mano e dire tutte le cose che vanno assolutamente cambiate».

