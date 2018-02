Gallipoli, chiude anche lo Zen? Dopo il Samsara, a rischio uno dei lidi più famosi del Salento

Brutte notizie per i vacanzieri, italiani e non,. Dopo il, sarebbe a rischio chiusura anche un altro tra i più noti stabilimenti balneari di Gallipoli e della Puglia,che fa capo alla società Simant srl. Il comune di Gallipoli ha infatti notificato la decadenza della concessione demaniale marittima per aver utilizzato la concessione, secondo l'amministrazione comunale,da quelli per cui era stata concessa, trasformando la struttura, di fatto, inLa determina é pubblicata sul sito del comune jonico, dove si spiega che la revoca è stata disposta «perdello scopo per il quale è stata assentita la concessione e per inadempienza degli obblighi derivanti dalla stessa e di quelli imposti dall'Ordinanza Balneare della Regione Puglia del 2.5.2017». Il prossimodovrà esprimersi sul ricorso proposto dai legali del Samsara.