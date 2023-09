Brescia, la moto prende fuoco dopo lo scontro con un furgone: morto un ragazzo di 30 anni

di Redazione web

Incidente mortale nel pomeriggio a Orzinuovi, in provincia di Brescia. Un furgone e una moto si sono scontrati lungo la Provinciale 2. Nello schianto ha perso la vita il giovane di 30 anni, residente a Soncino.

Come rivela Brescia Today, ancora da accertare le cause dell'incidente. La moto ha preso fuoco dopo lo scontro, per poi finire in un fossato che costeggia la Provinciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Brescia, oltre ai carabinieri e alla polizia locale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 20:27

