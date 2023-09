Esce di strada con l'auto e finisce in un fossato, morto un 74enne nel Bellunese

di Redazione web

Un uomo di 74 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Mel nel comune di Borgo Val Belluna, Belluno. Secondo una prima ricostruzione l'auto, una Panda, su cui la vittima viaggiava è uscita di strada in modo autonomo per finire la propria corsa rovesciata in un fossato.

I Vigili del fuoco, accorsi da Belluno, hanno messo in sicurezza il mezzo. Nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare il decesso del 74enne.

