Fumo da un autobus nel traforo del Monte Bianco: 67 evacuati, paura nel tunnel

Fumo da un bus nel tunnel del, decine di evacuati: paura all'interno del traforo, a 6,5 km dall'imbocco francese, dove undiretto in Italia è rimasto bloccato a causa di un guasto. Il veicolo ha emessoe non è più ripartito.Il traforo è stato chiuso e sono state fatte evacuate le 67 persone a bordo: gli evacuati si trovano ora sul lato italiano della galleria e sono in buone condizioni: il guasto è avvenuto intorno alle 15. È ora in corso il traino del mezzo in panne.