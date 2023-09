Travolto e ucciso dal treno alla festa di paese, Francesco Paradiso morto a 27 anni: era vicino ai binari per guardare i fuochi d'artificio

di Redazione web

Dopo Brandizzo, un'altra vittima sui binari. Francesco Paradiso, 27 anni, è stato ucciso da un treno in corsa. A differenza dei cinque operai morti sulla Milano-Torino, non stava lavorando. La tragedia si è consumata durante la festa patronale di Amantea, in Calabria. Il giovane si era avvicinato ai binari per avere un punto di osservazione dei fuochi d'artificio speciale. Quella scelta, però, gli è costata la vita.

Morto durante i fuochi d'artificio

Francesco Paradiso si trovava insieme ad altre persone, tra cui la sorella più piccola, nella stazione ferroviaria Campora San Giovanni-Serra Ajello, quando è arrivato il treno che l'ha ucciso. L'incidente sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte, dopo il concerto di Adriano Pappalardo. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma la vittima sarebbe morta sul colpo.

