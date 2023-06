Frana un terrapieno dietro un ristorante: morto il titolare del locale. Una persona estratta viva dalle macerie

di Redazione web

Il crollo alle spalle del ristorante e subito è scattato l'allarme: è crollato un terrapieno alle spalle di un ristorante che si trova nella zona di Montefiascone, in provincia di Viterbo. Nel crollo di un costone a Montefiascone, un uomo è morto mentre un altro è stato trasferito all'ospedale di Belcolle di Viterbo in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico. Lo si apprende da fonti del 118.

Morto il titolare del ristorante Miralago da Paolo

È stato trovato senza vita sotto le macerie il proprietario del ristorante investito dal crollo di un terrapieno a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Il corpo di Paolo Morincasa, 72 anni, a quanto si apprende, è stato recuperato dai vigili del fuoco nel retrocucina del locale.

I vigili del fuoco, gli uomini del 118 e le forze dell'ordine stanno lavorando per rimuovere i detriti e cercare alcune persone che potrebbero essere rimaste bloccate dalla frana.

Il crollo è accaduto in mattinata in via Oreste Borghesi, al ristorante Miralago da Paolo, situato in alto rispetto al paese. La struttura a quell'ora era chiusa al pubblico.

Incidente in autostrada, auto contro le barriere e due uomini vengono sbalzati fuori: un morto e un ferito grave

Una persona estratta viva dalle macerie

Secondo fonti dei soccorritori, una persona è stata già estratta viva dalle macerie.

La cantina dove presumibilmente erano le persone coinvolte nel crollo era a pochi gradini in basso sul lato destro del ristorante: con scavatori e ruspe si sta portando ora via la terra franata.

Continuano le ricerche per appurare che non ci siano altre persone coinvolte nel crollo del terrapieno a fianco del ristorante Miralago.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA