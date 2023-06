Frana un terrapieno sulla cantina di un ristorante: morto il titolare del locale, un ferito estratto dalle macerie

Una frana in mattinata ha investito la cantina di un ristorante a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Il bilancio è di un morto, il proprietario del ristorante, Paolo Morincasa di 72 anni, e di un ferito, attualmente ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco, che stanno mettendo in sicurezza l'area, i carabinieri e la guardia di finanza.

La struttura era chiusa al pubblico. Al lavoro per portare via la terra franata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA