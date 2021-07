Maxi tamponamento sull'A1: muore una donna, ferito il nipote di 6 anni

Lo scontro tra auto in autostrada è stato fatale per una cinquantenne. Una donna è morta nell'incidente tra auto nel tratto fiorentino dell'A1, tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Firenze. In macchina anche il nipotino di 6 anni rimasto ferito nell'incidente, ma non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, una 50 enne nonna del bambino, non si sarebbe acccorta di un rallentamento e avrebbe tamponato l'auto che la precedeva. Nell'urto è stata sbalzata fuori dal veicolo. In tutto sono cinque le auto coinvolte nel maxi tamponamento e quattro i feriti.

Il piccolo, le cui condizioni non sarebbero gravi, è stato portato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 17:13

