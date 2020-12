Firenze, un altro cadavere in una valigia: il ritrovamento nella stessa zona di pochi giorni fa

Altri resti umani sono stati rinvenuti all'interno di una valigia, a Firenze. Il ritrovamento è avvenuto nella stessa zona in cui, il 10 e 11 dicembre scorsi, un cadavere fatto a pezzi era stato scoperto all'interno di due diverse valigie.

La valigia con all'interno i resti umani è stata trovata nei pressi del carcere di Sollicciano. È la terza valigia che viene rinvenuta nella stessa zona: la prima è stata rinvenuta casualmente da un pensionato il 10 dicembre, la seconda il giorno successivo, 11 dicembre, durante un controllo dei carabinieri. La terza valigia è stata identificata oggi pomeriggio nel corso di un nuovo sopralluogo da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Firenze a ridosso della superstrada Fi-Pi-Li, dove nei giorni scorsi sono state recuperate le altre due valigie contenenti resti umani, appartenenti ad uno stesso uomo fatto a pezzi.

Sul misterioso e macabro caso indaga già per omicidio la Procura di Firenze diretta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo. La terza valigia contiene altri resti umani verosimilmente riconducibili ad un'altra persona rispetto a quella che una volta uccisa e fatta a pezzi è stata divisa in due valigie. Il terzo rinvenimento è avvenuto in un terreno agricolo a distanza di circa 100 metri in direzione di Pisa, alla base della sopraelevata della superstrada Fi-Pi-Li, tra la medesima arteria stradale e la recinzione perimetrale posteriore del carcere di Sollicciano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 20:23

