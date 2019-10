Filomena, uccisa nel foggiano: la figlia 21enne ha tentato il suicidio. «Si è buttata dal terzo piano»

Filomena Bruno uccisa ad Orta Nova, aveva 53 anni

La figlia 21enne di, la donna uccisa lunedì sera nel foggiano a Orta Nova, ha tentato il suicidio lanciandosi dal terzo piano di un palazzo: la ragazza si è salvata ed è miracolosamente illesa. La notizia, che circolava già da qualche ora, è stata confermata dagli inquirenti, scrive l'ANSA.La 21enne era fuggita in Germania a fine settembre con l'ex fidanzato, che ieri sera è stato fermato dai carabinieri a Carapelle (FG) con l'accusa di aver ucciso la mamma della giovane. La figlia di Filomena da qualche giorno vive in una città lontana da Orta Nova: a quanto si apprende avrebbe tentato il suicidio subito dopo aver appreso della morte della mamma, ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze fisiche.