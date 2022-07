Napoli, fiammata con il barbecue: Filippo muore a 20 anni

Un 20enne di Casoria (Napoli), Filippo Marzatico, è stato ricoverato all'ospedale di Frattamaggiore dove è morto per ustioni. Non ha fatto in tempo a essere trasportato al Cardarelli.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti nell'abitazione in via Toscanini, il giovane ieri sera avrebbe acceso una griglia da barbecue, utilizzando l'alcool etilico per alimentare il fuoco. La fiammata di ritorno lo avrebbe ustionato in varie parti del corpo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA