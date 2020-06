Spostamenti in auto, con la fase 3 ecco come si potrà viaggiare sui mezzi privati

Da oggi liberi gli spostamenti tra regioni, ma aumentano i contagiati

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 11:16

Con laci sarà un ritorno alla normalità, ma non ovunque e non in tutti i campi. Bisognerà mantenere le distanze di sicurezza, continuare ad indossare le mascherine, anche in auto. Sebbene saranno concessi gli spostamenti anche tra Regioni nellese non si è conviventi.Sui mezzi privati le regole restano le stesse della prima fase del lockdown: si può viaggiare da soli senza mascherina, se si viaggia in due, non conviventi, c'è non solo l'obbligo della mascherina a bordo ma anche di viaggiare uno sul sedile di guida e l'altro sul sedile posteriore sul lato opposto. Il terzo passeggero può essere trasportato se è disponibile una terza fila di sedili o se la macchina è molto ampia da poter garantire un metro di distanza.Esenti da queste limitazioni le persone conviventi e le famiglie che potranno invece viaggiare tutti insieme nello stesso veicolo anche senza indossare i dispositivi di sicurezza. Si ricorda che questo vale per le famiglie sì, ma solo conviventi: nonni e nipoti non potranno viaggiare sullo stesso veicolo, ad esempio, a meno che il nonno non viva insieme a loro.