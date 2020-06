Coronavirus, obbligo di registrazione per chi va in Sardegna

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 09:50

: è quanto prevede l' ordinanza firmata dal governatore. «Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell'imbarco utilizzando l'apposito modello da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell'ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione» Nuovo Coronavirus «della home page del sito istituzionale della regione Sardegna ( www.regione.sardegna.it ) o mediante l'applicazione»Sardegna Sicura «scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria» si legge.«Ciascun passeggero - si legge nell'ordinanza - dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d'imbarco e ad un documento d'identità in corso di validità.