Esplosione in casa, Leonardo Franza morto a 20 anni dopo una settimana di agonia: ustioni sul 60% del corpo

Dopo una settimana di agonia, è morto uno dei cinque ragazzi rimasti ustionati nell'esplosione avvenuta in un appartamento di Molini di Triora (Imperia) durante una festa di Halloween. La vittima è Leonardo Franza, 20 anni.

La vittima

Leonardo Franza è morto intorno alle 4 di stamattina al centro grandi ustionati dell'ospedale genovese di Villa Scassi, a Sampierdarena. Tra i ragazzi rimasti feriti in seguito all'esplosione dovuta a una fuga di gas nell'appartamento in cui vivevano tutti insieme, il ventenne era quello che versava in condizioni più gravi, con ustioni sul 60% del corpo. La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per disastro colposo.

Il cordoglio

«È con grande tristezza che ho avuto poco fa conferma della scomparsa di Leonardo – scrive il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra – La morte di un ragazzo così giovane lascia un senso di ingiustizia e rabbia che non trova pace. La vicinanza dell’intera Comunità di Riva Ligure va ai genitori, ai parenti, agli amici ed a tutti i conoscenti che lo stanno piangendo in questo ferale momento».

