Usa un vecchio proiettile come un martello, l'ordigno esplode per il colpo: 20enne rischia di perdere la mano

di Redazione web

Un ragazzo di 20 anni rischia di perdere la mano sinistra dopo che un residuato bellico gli è esploso addosso mentre lo stava utilizzando impropriamente - secondo una prima ricostruzione - come se fosse un martello. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio a Polpenazze del Garda (Brescia).

Esplosione in casa, Leonardo Franza morto a 20 anni dopo una settimana di agonia: ustioni sul 60% del corpo

Paura in classe, scoppia il pavimento della scuola: evacuati gli alunni delle elementari

I soccorsi

La vicenda è ancora ricca di punti oscuri, ciò che è certo è che domenica intorno alle 15 il giovane è stato soccorso dai sanitari in automedica e da un'ambulanza di Garda Emergenza dopo aver lanciato l'allarme al 112. Il 20enne è stato poi trasferito in elicottero in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso. Non è in pericolo di vita, ma rischia di perdere l'uso della mano sinistra.

Il proiettile e il martello

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sarò, che hanno raccolto alcune testimonianze e raccolto resti dell'ordigno esploso. Secondo quanto riferito ai militari, il ventenne stava costruendo artigianalmente una parete da arrampicata e potrebbe aver usato il residuato bellico, di forma cilindirca, come se fosse stato un martello. L'ordigno era rimasto custodito per anni in casa e già modificato nella forma e svuotato della polvere pirica. Ma non del tutto, tanto da provocare un boato che ha messo in allarme i residenti della zona, corsi immediatamente sul posto.

Ecco la prima pagina di Leggo di oggi https://t.co/jyiFYZ0FP0 pic.twitter.com/79cDvwek1L — Leggo (@leggoit) November 7, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA