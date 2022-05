Fumo dal motore dell'auto, lui accosta e scende. La vettura viene divorata dalle fiamme

UDINE - Auto a fuoco in autostrada: è successo oggi, 8 maggio 2022, intorno alle 9.30, sulla A23, tra i caselli di Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Illeso l'autista dell'auto che, accortosi del fumo che usciva dal vano motore, ha arrestato il veicolo nella corsia di emergenza ed è sceso dalla vettura chiamando i soccorsi. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme per poi mettere in sicurezza il veicolo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polstrada e personale del concessionario autostradale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 12:24

