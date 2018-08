Un arresto nell'ambito delle indagini sulla morte di Emanuele Scieri, il 26enne siracusano, parà di leva, trovato morto il 16 agosto di 19 anni fa nella caserma Gamerra di Pisa, centro di addestramento della Folgore. Dagli inquirenti nessun commento al momento: una conferenza stampa è stata convocata per le 11.30 in procura a Pisa per illustrare gli sviluppi delle indagini.

Emanuele Scieri fu trovato morto il 17 agosto 1999, ai piedi di una scaletta della caserma Gamerra di Pisa, dove, secondo la commissione Parlamentare d'inchiesta «avvenivano gravi atti di violenza, non riconducibili a semplice goliardia». Insomma, si fa largo ancora una volta l'incubo del nonnismo.