Tragedia sull'Himalaya, morta a 20 anni Elisabeth Lardschneider: la climber italiana promessa dell'arrampicata

Tragico incidente sull'Himalaya: durante una scalata è morta a 20 anni la climber italiana Elisabeth Lardschneider. La giovane promessa dell'arrampicata azzurra da alcune settimane si trovava con altri climber nella zona della valle dello Zanskar, in India, per effettuare delle scalate e per aprire nuove vie.

Elisabeth Lardschneider morta sull'Himalaya

La gardenese Elisabeth Lardschneider è morta in un incidente in montagna sull'Himalaya.

