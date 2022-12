Donna di 40 anni trovata morta in casa: uccisa a colpi di arma da fuoco

Un altro probabile caso di femminicidio, stavolta in Sicilia, in provincia di Catania. Una donna quarantenne straniera è stata uccisa con colpi di arma da fuoco nella sua abitazione in una zona agricola di Paternò, nel Catanese: sul posto per le indagini sono presenti carabinieri della locale compagnia e del reparto operativo del comando provinciale di Catania.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 19:34

