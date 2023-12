di Carmen Incisivo

Tragedia di Natale a Torrione, zona orientale di Salerno, dove una 83enne è stata travolta da un’auto in retromarcia.

Il fatto è accaduto in via Sciaraffa, dove la donna era residente. La salma è stata coperta in attesa dell’arrivo del magistrato di turno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Dicembre 2023, 22:33

