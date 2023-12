Padre e figlio di 4 anni precipitano dal sesto piano a Palermo: lui muore in ospedale, il bambino è illeso

di Redazione web

Padre e figlio, di 38 e 4 anni, sono precipitati dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia, a Palermo, finendo sutta tettoia di un ristorante. L'uomo, professore della facoltà di Ingegneria è morto in ospedale. Il bambino è ricoverato al Vincenzo Cervello nel reparto di pediatria e non si conoscono ancora le sue condizioni. Ma dalle prime informazioni, sarebbe rimasto illeso nella caduta che sarebbe stata attutita da alcuni pannelli fonoassorbenti del tetto del ristorante

Qualcuno avrebbe visto il bambino sporgersi pericolosamente dal balcone e il padre, nel tentativo di afferrarlo, sarebbe precipitato con lui. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

Le cause della tragedia

Inizialmente nella zona si era sparsa la voce che si fosse trattato di un suicidio, poi le diverse testimonianze raccolte da polizia e vigili del fuoco hanno fatto propendere per l'ipotesi di un tragico incidente. Ma sono ancora in corso le indagini per capire come effettivamente siano andate le cose.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Dicembre 2023, 17:59

