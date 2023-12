Incidente stradale a Taranto: morti due giovani di 23 e 25 anni, l'auto carambolata contro un ulivo

Due ragazzi di 23 e 25 anni, sono morti nell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi alla periferia di Taranto. Stando alle prime informazioni, nella drammatica carambola avvenuta in via Michele Pierri, non lontano dal cantiere del nuovo ospedale, sono rimasti coinvolti quattro mezzi: una Bmw, una Lancia Delta, un furgone ed una Kia. Sul posto sono subito scattati i soccorsi, ma per due giovani vittime, si tratta di un ragazzo e di una ragazza che viaggiavano sulla Bmw, non c'è stato nulla da fare. Uno dei feriti, il conducente della Kia, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Nell'impatto ci sono anche altri feriti.