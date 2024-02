Sara Burattin, 41 anni, è stata trovata morta, uccisa a coltellate, a Bovolenta, un comune della provincia di Padova. Il corpo è stato scoperto in un'abitazione in viale Italia non distante dalla caserma dei Carabinieri, a quanto risulta, dalla madre della vittima.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024

