Sara Buratin, chi era la donna uccisa a coltellate dal marito: l'amore per la figlia 15enne, lo sport e la natura

Sara Buratin è stata uccisa a 41 anni a Bovolenta (Padova), si cerca nel fiume Bacchiglione ancora il marito Alberto Pittarello, 39enne che risulta irreperibile. Sara Buratin era madre di una ragazzina di 15 anni, è l'ultima vittima di un femminicidio, con un copione quasi identico agli altri: è stata uccisa a sangue freddo, con diverse coltellate fino a quando è stata lasciata senza vita a terra, nel cortiletto della casa della madre, che era andata a trovare, a Bovolenta, in provincia di Padova. I sospetti si sono indirizzati subito sul marito, Alberto Pittarello, di 39enne, che lavora come caldaista in un'azienda della zona, e che da subito si è reso irreperibile.